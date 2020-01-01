Шестого ребенка изобретателя назвали X Æ A-12.

Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына Getty images

Во вторник, 5 мая, американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в Twitter, что у него родился шестой ребенок.

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32-летняя канадская исполнительница украинского происхождения Граймс (настоящее имя Клэр Буше) родила 48-летнему миллиардеру сына. Новоиспеченные родители решили назвать малыша необычным именем - “X Æ A-12 Маск“.

Как правильно произноситься имя новорожденного сына Илона Маска twitter.com/elonmusk

На днях Граймс рассказала, что “X“ - это неизвестная переменная, “Æ“ означает любовь и / или искусственный интеллект, A-12 - название любимого самолета. А в четверг, 7 мая, Илон дал интервью для YouYube-подкаста Джо Рогана, в котором объяснил, как правильно произносить имя новорожденного мальчика.

“ Итак, это просто X, буква экс, а затем Æ произносится как “эш”, и тогда А-12“. Это звучит вот так: “Экс-эш-эй-твелв“.

Напомним, ранее Граймс заявила, что разрешит ребенку выбрать себе пол.

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