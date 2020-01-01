Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына

Комментариев: 0
Шестого ребенка изобретателя назвали X Æ A-12.
Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына
Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына
Getty images

Во вторник, 5 мая, американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в Twitter, что у него родился шестой ребенок.

Читай также: Девушка Илона Маска призналась, почему он назвал сына странной аббревиатурой

32-летняя канадская исполнительница украинского происхождения Граймс (настоящее имя Клэр Буше) родила 48-летнему миллиардеру сына. Новоиспеченные родители решили назвать малыша необычным именем - “X Æ A-12 Маск“. 

Как правильно произноситься имя новорожденного сына Илона Маска
Как правильно произноситься имя новорожденного сына Илона Маска
twitter.com/elonmusk

На днях Граймс рассказала, что “X“ - это неизвестная переменная, “Æ“ означает любовь и / или искусственный интеллект, A-12 - название любимого самолета.  А в четверг, 7 мая, Илон дал интервью для YouYube-подкаста Джо Рогана, в котором объяснил, как правильно произносить имя новорожденного мальчика.

“ Итак, это просто X, буква экс, а затем Æ произносится как “эш”, и тогда А-12“. Это звучит вот так: “Экс-эш-эй-твелв“.

Напомним, ранее Граймс заявила, что разрешит ребенку выбрать себе пол.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Илон Маск, Граймс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь