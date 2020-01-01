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У Илона Маска родился шестой ребенок: Первое фото из роддома

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Певица Граймс родила известному предпринимателю сына.
У Илона Маска родился шестой ребенок: Первое фото из роддома
У Илона Маска родился шестой ребенок: Первое фото из роддома
GettyImages

Известный американский предприниматель, изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Об этом 48-летний миллиардер сообщил в Twitter.

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Маск отметил, что новоиспеченная мама, канадская певица Граймс, и малыш чувствуют себя хорошо. Ребенок появился на свет 5 мая. Отметим, что для 32-летней исполнительницы это первенец.

У Илона Маска родился шестой ребенок
У Илона Маска родился шестой ребенок
Скриншот

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Позже Маск уточнил, что у них родился сын и написал его имя, однако поклонники знаменитости приняли это имя, как шутку.

У Илона Маска родился шестой ребенок
У Илона Маска родился шестой ребенок
Скриншот

Кроме того, несколько минут назад в Сети появилось первое фото Илона с новорожденным сыном.

У Илона Маска родился шестой ребенок
У Илона Маска родился шестой ребенок
twitter.com/elonmusk

Отметим, что у Маск есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон.

Напомним, ранее Граймс заявила, что разрешит ребенку выбрать себе пол.

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Теги: Илон Маск, Граймс
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Источник: Ivona bigmir)net

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