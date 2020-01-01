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Новый летний хит: DILEMMA выпустила украиноязычный трек "Оновлена"

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DILEMMA выпустила украиноязычный трек "Оновлена"
DILEMMA выпустила украиноязычный трек "Оновлена"
пресс-служба

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Группа DILEMMA выпустила новый украиноязычный трек “Оновлена“. Релиз новой песни состоялся в пятницу, 22 мая.  Трек можно скачать на всех стриминговых площадках, а также послушать на YouTube Music.

“Композиция “Оновлена“ не только о перезагрузке, но и о новой стадии чувств. После карантинных домашних будней многое переосмыслилось, а у пар особенно. Самые стойкие выстояли, а самые влюбленные еще лучше узнали своих половинок“, - делятся участники коллектива.  

 

В Сети слушатели уже прозвали трек “Оновлена“ настоящим летним суперхитом. Кстати, сюжет композиции построен на личной love-story солистки группы Nika Manika:

“Это песня для меня особенная! Потому что в ней история моей жизни. Все те эмоции, которые я лично пережила. У любви бывает второе дыхание, - проверено!“

NIKA MANIKA
NIKA MANIKA
пресс-служба

“Оновлена“ - долгожданный релиз для поклонников. Эта песня должна была выйти еще до карантина, но в этот период музыканты решили поддержать всех, кто остался дома, тематическим треком “Скукота“.  

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“Даже при отсутствии концертов и выступлений ни один наш артист лейбла Kontamarka не брал творческую паузу. DILEMMA продолжает выпускать музыкальный контент, снимает дома клипы. Благодаря ослабленным карантинным мерам ребята снова вернулась в студию, так что и для пляжных вечеринок обязательно будет танцевальная новинка“, - говорит продюсер Александр Порядченко.

Напомним, ранее DILEMMA презентовала клип “Динамiт”.

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Теги: DILEMMA
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Источник: Ivona bigmir)net

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