Создатели суперхита “Шаленiй” группа DILEMMA презентовали клип “Динамiт”
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Группа, известная своим главным хитом лета - песней “Шаленiй”, выпустила новый трек и клип “Динамiт”.
Количество комментариев и репостов под клипом растет с каждым часом с безумной скоростью, что было достаточно неожиданным, ведь режиссеры сделали клип достаточно ироничным и необычным как для творчества группы.
Напомним, что трек “Динамит” - это совершенно новый сингл группы-экспериментатора, которая творит современную историю украинской музыки, придавая ей совершенно свежие и необычные звучания и течения, вышедший после альбома #SHALENII.
Ранее мы писали, что Полякова, Винник и Потап представили взрывной клип “Свят, свят, свят“.
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