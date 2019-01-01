Создатели суперхита “Шаленiй” группа DILEMMA презентовали клип “Динамiт”

В Сети позитивно восприняли новую видеоработу .

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Группа, известная своим главным хитом лета - песней “Шаленiй”, выпустила новый трек и клип “Динамiт”.

Количество комментариев и репостов под клипом растет с каждым часом с безумной скоростью, что было достаточно неожиданным, ведь режиссеры сделали клип достаточно ироничным и необычным как для творчества группы.

Напомним, что трек “Динамит” - это совершенно новый сингл группы-экспериментатора, которая творит современную историю украинской музыки, придавая ей совершенно свежие и необычные звучания и течения, вышедший после альбома #SHALENII.

Ранее мы писали, что Полякова, Винник и Потап представили взрывной клип “Свят, свят, свят“.

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