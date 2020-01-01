DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей

ЕР-альбом #ШАЛЕНІЙ (Remixes) доступен на всех цифровых площадках.

Группа DILEMMA выпустила ЕР-альбом #ШАЛЕНІЙ. Новый релиз DILEMMA состоит из трех ремиксов на украиноязычный хит “Шаленій“. Свои танцевальные версии представили известные украинские диджеи MalYar & BeatBoy и J-Dun.

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Саундпродюсер, музыкант группы DILEMMA Томаш Лукач LUKACHSOUND, записал кардинально новый вариант композиции:

“Трек обрел абсолютно другое, обновленное звучание. В аранжировке задействованы не только живые инструменты, но и полностью изменена стилистика. Обновился и текст песни, - Джей дописал рэп-куплет, в котором еще больше раскрыл тему о чувствах на грани фола“.

“В период карантина ощутимо выросла потребность в прослушивании музыки, и сейчас особенно, поклонники ждут новинки. После выпуска ЕР ремиксов DILEMMA готовит релиз – уже в мае долгожданная премьера“, - поделился планами группы продюсер Александр Порядченко.

Кроме выпуска ЕР, участники группы DILEMMA запустили рубрику #NewDay. Артисты активно делятся со своими подписчиками в Инстаграм позитивными и необычными новостями, которые связаны с главным инфоповодом – пандемией коронавируса.

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Музыкальной темой всех роликов рубрики стала песня “Новий день“. Оптимистичный трек с вдохновляющими строчками “Завтра буде новий день, нове життя…“.

Отметим, сингл DILEMMA “Шаленій“ был номинирован экспертами премии YUNA 2020 в номинации “Лучший электронный хит“, а сам коллектив “Лучшая поп-группа“, благодаря этому лейбл Kontramarka попал в номинацию “Лучший менеджмент артиста“.

Ранее группа DILEMMA презентовали клип “Динамiт”.

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