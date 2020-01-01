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Арсену Мирзояну - 42!

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Певец приглашает отпраздновать свой день рождения в компании с известными артистами.
Арсену Мирзояну - 42!
Арсену Мирзояну - 42!
пресс-служба

Арсену Мирзояну исполнилось 42. По этому поводу поклонники из разных городов Украины записали видеопоздравление, где поют строки из его же песни “Винни-Пух“. К ним присоединились и певец Александр Положинский, жена Мирзояна Тоня Матвиенко и их дочь Нина.

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А уже в шесть вечера артист приглашает отпраздновать свой день рождения на авторском ONLY LIVE FESTIVAL, который будет транслироваться в YouTube. Главное правило проекта, основанного в рамках музыкального фестиваля UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL  -  только живые голоса и инструменты, никаких фонограмм и заранее записанных инструментальных партий.

“Я очень давно хотел показать зрителю насколько хороша чистая акустическая музыка и сколько талантливых людей могут ее исполнять. Именно в ней я вижу чистоту и первозданную энергию“,  -  рассказал о проекте Арсен Мирзоян.

Исполнителями первого концерта станут Тоня Матвиенко, Олег Собчук (СКАЙ), Epolets, Kishe, Zlata Ognevich, Руслана, Виктор Павлик, Иван Марунич, Сергей Асафатов.

Арсену Мирзояну - 42!
Арсену Мирзояну - 42!
прес-служба

Онлайн-трансляция дня рождения Арсена Мирзояна:

Напомним, ранее Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х “Музико, грай“.

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Теги: Арсен Мирзоян
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Источник: Ivona bigmir)net

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