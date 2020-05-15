Звездные суеверия: кто здоровается с сороками, а кто верит в вещие сны?
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Какие суеверия влияют на жизнь знаменитостей? Почему Виктория Бекхэм здоровается с сороками, Настя Каменских и Потап не фотографируются перед выходом на сцену, а Виктория Смеюха перед выступлением становится в «позу победителя»? Об этом селебрити рассказали в выпуске "Неймовірна правда про зірок" на СТБ!
Настя Каменских старается не фотографироваться перед выходом на сцену. Артистка уверена, что это забирает энергию. К такому же выводу пришел и ее супруг – Потап.
А вот Леди Гага пришла к весьма пикантной мысли – певица считает, что ее энергию и творчество может забрать парень, занимаясь с ней сексом.
Павел Зибров склонен верить в вещие сны своей супруги. Украинский артист уверен, что сны возлюбленной – предупреждения, к которым стоит прислушаться.
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Американская актриса Меган Фокс боится умереть во время падения самолета и верит в то, что спасти ее может… Бритни Спирс.
Я точно знаю, что мне не суждено умереть, слушая Бритни Спирс. Когда летаю, всегда включаю ее в наушниках, потому что знаю, что самолет не упадет, если я слушаю Бритни, – делится Меган.
Участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Виктория Смеюха имеет собственный счастливый ритуал перед выступлением, о котором она рассказала впервые!
Прежде чем выйти на сцену, мне очень помогает уверенная поза – поза победителя. Я расставляю руки по бокам, выпрямляю спинку и немножко приподнимаю голову. Ведь я же Виктория, – говорю я себе (прим.ред Виктория – от лат. Victoria – «победа»). И выхожу для того, чтобы победить, – делится артистка.
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Супермодель Хайди Клум оберегает очень странный и символичный амулет.
Я ношу с собой небольшую сумочку с зубами. У нас в Германии нет зубной феи, поэтому я положила их в небольшую сумочку. Маленькие, большие, мудрые… Я не знаю, это удача или просто сумасшедшая вещь, которую я делаю, – рассказывает модель.
Дизайнер Виктория Бекхэм признается, что не ходит под лестницами, а также здоровается с каждой сорокой, которая прилетает. Все потому, что в Англии есть суеверие – увидеть одинокую сороку – к беде. Чтобы этого избежать, с ней стоит заговорить.
Одно из главных правил многих украинских звезд перед выходом на сцену – молитва. Среди тех, кто настраивается именно так: Злата Огневич, Камалия, Ольга Горбачева, Павел Зибров и другие.
Ранее мы писали, чего нельзя делать 15 мая 2020.
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