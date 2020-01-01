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Запреты дня 15 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Соловьиный праздник

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Народные приметы и суеверия на Бориса и Глеба Сеятелей.
Запреты дня 15 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Соловьиный праздник
Запреты дня 15 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Соловьиный праздник
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В пятницу, 15 мая 2020 года, отмечают Соловьиный праздник, а также чтут память святых Бориса и Глеба. Считалось, что в этот день начинает петь соловей, знаменуя тем самым окончание весны и начала лета. На полях продолжались засевы, с Соловьиного праздника можно начинать высадку тыкв и огурцов. Чтобы урожай был богатым, в огороде перед работой закапывали пестик от ступки.

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В народе также 15 мая называли “Барыш-день“, а святого Бориса - барышником. Все купцы и торговцы считали его своим праздником. Считалось, что в этот день непременно нужно что-то продать и купить, чтобы весь год получать богатые барыши.

Что нельзя делать на Соловьиный праздник 15 мая 2020 года?

  • в этот день нельзя никому отказывать: чем больше отдашь (если просят), тем больше получишь в будущем
  • нельзя лениться в работе и по дому
  • нельзя пересаживать комнатные цветы и рыбачить.

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Приметы на Соловьиный праздник 15 мая 2020 года

Безоблачный закат предвещал сухое лето без дождей. Богатый урожай хлеба ожидали, если на Соловьиный праздник была теплая, тихая погода.

Услышать утром песню соловья - хороший знак, предвещающий удачу на весь год. В народе мужчины в этот день отправлялись на охоту, в надежде поймать птицу счастья - мифического белого соловья.

Плохим знамением было услышать соловьиную трель, если птица сидит на голом дереве. Такая песнь сулила неурожай.

Другие праздники 15 мая 2020 года

  • Международный день семьи
  • День учителя (Республика Корея)
  • Международный день климата
  • День рождения черного тюльпана
  • День рождения Михаила Афанасьевича Булгакова
  • День памяти святых Бориса и Глеба (в народе - Борис и Глеб Сеятели).

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Именины 15 мая 2020 года

По церковному православному календарю именины в этот день отмечают Афанасий (др. греч. бессмертный), Борис (др. греч. маленький, борец), Глеб (сканд. наследник бога), Зоя (др. греч. жизнь), Михаил (ивр. подобный Богу), Роман (лат. римлянин) и Давид (ивр. возлюбленный). По католическим святцам - Иоланта (лат. фиалка)

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Теги: запрет, запреты дня, что нельзя делать сегодня, Международный день семьи, день рождения булгакова
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Источник: ivona bigmir)net

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