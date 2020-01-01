У кого именины 15 мая?

Узнайте, кто сегодня именинник.

Читай также: Как назвать девочку, рожденную летом?

Именины - праздник особый, его можно назвать днем духовного рождения, поскольку оно связано прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят наши одноименные небесные покровители.

15 мая именины отмечают Борис, Давид, Роман, Михаил и Зоя.

В честь какого святого 15 мая именины:

Борис. Святой покровитель: Борис (в крещении Михаил) Болгарский , равноапостольный, царь. Происходит от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Давид. Святой покровитель: Глеб (в крещении Давид) , страстотерпец, князь. Происходит от древнееврейского имени Давид - «любимый»

Роман. Святой покровитель: Борис (в крещении Роман) , страстотерпец, князь. Происходит от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин».

Михаил. Святой покровитель: Борис (в крещении Михаил) Болгарский , равноапостольный, царь. Происходит от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Зоя. Святой покровитель: Зоя Атталийская (Памфилийская) , мученица. Происходит от древнегреческого имени Зоэ - «жизнь»

15 мая вспоминается перенесение в Вышгородский храм мощей святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида, убитых по приказу своего брата Святополка в 1015 г.

Ранее мы писали, как назвать мальчика рожденного летом.