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"Евровидение 2020": Где и когда смотреть вторую часть онлайн-шоу "Eurovision Song Celebration"

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14 мая организаторы "Евровидения" покажут выступления стран-участниц из второго полуфинала.
"Евровидение 2020": Где и когда смотреть вторую часть онлайн-шоу "Eurovision Song Celebration"
"Евровидение 2020": Где и когда смотреть вторую часть онлайн-шоу "Eurovision Song Celebration"
eurovision.tv

В марте 2020 года организаторы “Евровидения“ сообщили, что песенный конкурс не состоится из-за пандемии коронавируса. Однако, вместо мероприятия Европейский вещательный союз решил порадовать поклонников онлайн-концертами. В дни полуфиналов, 12 и 14 мая, пройдет шоу “Eurovision Song Celebration 2020“. А 16 мая, в день, когда должен был состоятся финал, покажут грандиозный проект Eurovision: “Europe Shine A Light“ с участниками нынешнего конкурса и предыдущих годов. 

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Так, уже сегодня, 14 мая, на официальном ютуб-канале “Евровидения“ состоится трансляция второй части “Eurovision Song Celebration 2020“. Начало в 22:00 по киевскому времени. Зрители увидят выступления участников второго полуфинала: : Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании. Кроме того, во второй части “Eurovision Song Celebration 2020“ покажут клипы трех стран из Большой пятерки - Великобритании, Испании и Франции.

Смотрите онлайн вторую часть “Eurovision Song Celebration 2020“:

Посмотреть первую часть онлайн-концерта “Eurovision Song Celebration“ можно здесь.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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