12 мая организаторы "Евровидения" покажут выступления стран-участниц из первого полуфинала.

"Евровидение 2020": Где и когда смотреть первую часть онлайн-концерта "Eurovision Song Celebration" eurovision.tv

В марте 2020 года стало известно, что песенный конкурс “Евровидение“ не состоится из-за пандемии коронавируса. Однако, организаторы мероприятия решили порадовать поклонников онлайн-концертами.

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В дни полуфиналов, 12 и 14 мая, пройдет шоу “Eurovision Song Celebration 2020“. А 16 мая, в день, когда должен был состоятся финал, покажут грандиозный проект Eurovision: “Europe Shine A Light“ с участниками нынешнего конкурса и предыдущих годов.

Так, уже сегодня, 12 мая, на официальном ютуб-канале “Евровидения“ состоится трансляция первой части “Eurovision Song Celebration 2020“. Начало в 22:00 по киевскому времени. Зрители увидят выступления участников первого полуфинала, страны-хозяйки и двух стран с Большой пятерки: Украины, России, Беларуси, Литвы, Румынии, Хорватии, Северной Македонии, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, Норвегии, Кипра, Азербайджана, Мальты, Израиля, Бельгии, Нидерландов, Италии и Германии.

Кроме того, организаторы шоу заявили, что между выступлениями участников, зрителей также ожидает множество сюрпризов и различные челленжи. Отметим, что голосования стран-участниц не будет.

Смотрите онлайн первую часть “Eurovision Song Celebration 2020“:

Ранее сообщалось, что фанаты “Евровидения“ смогут выступит в онлайн-шоу “Europe Shine A Light“.

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