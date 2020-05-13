Дядю Жору выписали из больницы после инсульта

Украинский комик запостил видео, где он покидает больницу.

В начале мая известный украинский комик Дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, попал в больницу с инсультом. Об этом сам шоумен сообщил 6 мая на своей странице в Инстаграм.

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44-летний артист признался, что отправился на обследование после сильной головной боли. После МРТ врачи озвучили неутешительный диагноз. По словам Дяди Жоры причиной инсульта стал его “бешеный“ ритм - много работал, мало спал, а на выходных выступал.

А вечером, 13 мая, комик поделился с фанами отличной новостью. Его выписали из больницы. На странице шоумена появилось видео, где он в веселом настроении покидает отделение неврологии.

“Все! 😊 отмотал свой положенный срок на больничной койке 😉! Теперь свобода!😂“, - подписал ролик Дядя Жора.

Напомним, ранее Дядя Жора рассказал, почему бросил пить, и не пошел работать по специальности.

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