Дядя Жора рассказал, почему бросил пить, и не пошел работать по специальности

Известный шоумен Дядя Жора рассказал, почему отказался от профессии юриста.

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Гости ведущей Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV – успешные и известные украинцы. Один из них, Вадим Мичковский (известный больше, как Дядя Жора) рассказал Иванне о подробностях своей жизни – и даже рассекретил несколько фактов из своей биографии. Так, Дядя Жора рассказал, почему решил бросить пить и когда принял решение пойти работать не по специальности.

Об отношении к алкоголю

“Я не очень люблю алкоголь. Я больше по спорту – у меня здоровый образ жизни. Моя норма – это 100-150 г Jack Daniel's“. “В моей молодости были неприятные события вечера, которые переросли в драку с понажовщиной. После тяжелого выздоровления я расставил приоритеты в жизни и понял, что алкоголь и сигареты – это все мелочи по сравнению с тем, что нужно делать в жизни, и кайфовать от жизни“.

Дядя Жора пресс-служба

О том, почему не стал юристом

“Я успел поработать по специальности 3 года. Но я понял, что занимаюсь не тем уже с первых дней работы. Но когда я учился – все было хорошо. Тогда как раз началось движение КВН. Это было на 1-м курсе, именно тогда я проявил себя на сцене. Когда я попал в КВН, то понял, что оттуда уже тяжело вырваться. После учебы я начал работать в банке, и там постоянно думал о том, как продолжить участие в КВН. Я пытался сделать всю свою работу за полдня, чтобы оставить время на репетицию, тренировку, примерку и т.д“.

Напомним, ранее известные украинские мужчины рассказали о профессиях, которые не состоялись в их жизни.