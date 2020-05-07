44-летний Дядя Жора попал в больницу.

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Известный украинский комик Дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, попал в больницу. О проблемах со здоровьем рассказал сам шоумен на своей странице в Инстаграм. По словам 44-летнего артиста, причиной госпитализации стал инсульт.

“Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта 🤦‍♂️😳 в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)... я бы поржал😂 и не поверил... как минимум“, - написал Вадим.

Несколько дней назад вечером у шоумена начало двоится в глазах и появились головные боли. До утра боль не прошла, поэтому Дядя Жора отправился в больницу, где ему сделали МРТ. После чего врачи озвучили неутешительный диагноз.

“В двух словах, пару дней назад ... все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза 👀 сбился прицел🤪и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошёл в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ😕“, - поделился шоумен.

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Дядя Жора отметим, что последнее время много работал, мало спал, а на выходные выступал. По его мнению, именно из-за такого “бешеного“ ритма у него случился инсульт.

“Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3...ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днём. Выходные- выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно😊) вечная гонка!“.

У известного украинского комика случился инсульт Скриншот

Напомним, ранее Дядя Жора рассказал, почему бросил пить, и не пошел работать по специальности.

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