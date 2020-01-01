"Одесский кинофестиваль 2020" пройдет осенью в онлайн-режиме

Кинофестиваль должен был состоятся 10-18 июля.

“Одесский международный кинофестиваль 2020“ (ОМКФ-2020) перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили 12 мая организаторы на официальном сайте мероприятия.

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В сообщении отмечается, что фестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября. Ранее 11-й ОМКФ был запланирован на 10-18 июля. Кроме того, создатели мероприятия объявили, что кинофестиваль впервые пройдет в онлайн-режиме.

“Ми адаптовуємось до нових реалій і не хочемо залишати наших глядачів без кіноподії, на яку вони чекають протягом року. Тож у 2020-му Одеський міжнародний кінофестиваль вперше у своїй історії відбудеться в онлайн-форматі”, - заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

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Также организаторы рассказали, что не будут отменять традиционный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице.

“Навіть в онлайн-форматі у програмі Одеського міжнародного кінофестивалю традиційно проходитимуть усі програмні та позапрограмні покази, а також відбуватимуться майстер-класи та пресконференції. Окрім того, в онлайн-форматі проходитиме індустрійна частина кінофестивалю Film Industry Office - очікуємо, що цього року у ній дистанційно візьме участь рекордна кількість представників української та світової кіноіндустрії”, - добавила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

Посмотреть список всех победителей прошлогоднего “Одесского кинофестиваля 2019“ можно здесь.

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