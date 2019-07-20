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Названы все победители ОМКФ-2019

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В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу два фильма.
Названы все победители ОМКФ-2019
Названы все победители ОМКФ-2019
instagram.com/odesa_film_festival/

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В субботу, 20 июля, в Одессе состоялось закрытие 10-го международного кинофестиваля. Узнайте, кто стал победителем ОМКФ-2019 далее в материале.

В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу две ленты: "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" грузинского режиссера Левана Акина.

Полный список победителей 10-го Одесского кинофестиваля:

Международная конкурсная программа

  • Гран-при - Домой, Нариман Алиев; А потом мы танцевали, Леван Акин
  • Лучший фильм - А потом мы танцевали, Леван Акин
  • Лучшая режиссура - Алехандро Ландес (Монос)
  • Лучшая актерская работа - Леван Гелбахиани (А потом мы танцевали)

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Национальная конкурсная программа

  • Лучший полнометражный фильм - Папа - мамин брат, Вадим Ильков
  • Лучшая режиссерская работа - Вадим Ильков (Папа - мамин брат)
  • Лучшая актерская работа - Ирма Витовская (Мои мысли тихие)
  • Лучший короткометражный фильм - Секрет, девочка и мальчик, Оксана Казьмина
  • Приз зрительских симпатий - Мои мысли тихие, Антонио Лукич

Конкурс европейских документальных фильмов

  • Победитель в секции европейских документальных фильмов - Потому что мы мужики, Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенденсен
  • Специальная награда жюри - Для Самы, Ваад Аль-Кетеб, Эдвард Уоттс
  • Награда FIPRESCI за лучший полнометражный фильм - Мои мысли тихие, Антонио Лукич
  • Награда FIPRESCI за лучший короткометражный фильм - В нашей синагоге, Иван Орленко
  • Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства - Катрин Денев

Ранее мы писали о том, что в сети раскритиковали трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт.

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Теги: ОМКФ-2019, победители, кинофестиваль
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