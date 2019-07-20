Названы все победители ОМКФ-2019
В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу два фильма.
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В субботу, 20 июля, в Одессе состоялось закрытие 10-го международного кинофестиваля. Узнайте, кто стал победителем ОМКФ-2019 далее в материале.
В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу две ленты: "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" грузинского режиссера Левана Акина.
Полный список победителей 10-го Одесского кинофестиваля:
Международная конкурсная программа
- Гран-при - Домой, Нариман Алиев; А потом мы танцевали, Леван Акин
- Лучший фильм - А потом мы танцевали, Леван Акин
- Лучшая режиссура - Алехандро Ландес (Монос)
- Лучшая актерская работа - Леван Гелбахиани (А потом мы танцевали)
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Национальная конкурсная программа
- Лучший полнометражный фильм - Папа - мамин брат, Вадим Ильков
- Лучшая режиссерская работа - Вадим Ильков (Папа - мамин брат)
- Лучшая актерская работа - Ирма Витовская (Мои мысли тихие)
- Лучший короткометражный фильм - Секрет, девочка и мальчик, Оксана Казьмина
- Приз зрительских симпатий - Мои мысли тихие, Антонио Лукич
Конкурс европейских документальных фильмов
- Победитель в секции европейских документальных фильмов - Потому что мы мужики, Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенденсен
- Специальная награда жюри - Для Самы, Ваад Аль-Кетеб, Эдвард Уоттс
- Награда FIPRESCI за лучший полнометражный фильм - Мои мысли тихие, Антонио Лукич
- Награда FIPRESCI за лучший короткометражный фильм - В нашей синагоге, Иван Орленко
- Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства - Катрин Денев
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