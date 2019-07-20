Названы все победители ОМКФ-2019

В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу два фильма.

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В субботу, 20 июля, в Одессе состоялось закрытие 10-го международного кинофестиваля. Узнайте, кто стал победителем ОМКФ-2019 далее в материале.

В этом году самую престижную награду фестиваля - Гран-при ОМКФ - разделили сразу две ленты: "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" грузинского режиссера Левана Акина.

Полный список победителей 10-го Одесского кинофестиваля:

Международная конкурсная программа

Гран-при - Домой, Нариман Алиев; А потом мы танцевали, Леван Акин

Лучший фильм - А потом мы танцевали, Леван Акин

Лучшая режиссура - Алехандро Ландес (Монос)

Лучшая актерская работа - Леван Гелбахиани (А потом мы танцевали)

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Национальная конкурсная программа

Лучший полнометражный фильм - Папа - мамин брат, Вадим Ильков

Лучшая режиссерская работа - Вадим Ильков (Папа - мамин брат)

Лучшая актерская работа - Ирма Витовская (Мои мысли тихие)

Лучший короткометражный фильм - Секрет, девочка и мальчик, Оксана Казьмина

Приз зрительских симпатий - Мои мысли тихие, Антонио Лукич

Конкурс европейских документальных фильмов

Победитель в секции европейских документальных фильмов - Потому что мы мужики, Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенденсен

Специальная награда жюри - Для Самы, Ваад Аль-Кетеб, Эдвард Уоттс

Награда FIPRESCI за лучший полнометражный фильм - Мои мысли тихие, Антонио Лукич

Награда FIPRESCI за лучший короткометражный фильм - В нашей синагоге, Иван Орленко

Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства - Катрин Денев

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