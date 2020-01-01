"Золота дзиґа 2020": Список всех победителей кинопремии
В воскресенье, 3 мая, состоялась четвертая национальная кинопремия “Золота дзиґа 2020“. Украинская киноакадемия определилась с победителями в 23 номинациях, в том числе и в двух новых категориях: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.
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В этом году из-за карантина церемония прошла в формате онлайн-шоу. Объявление лауреатов Украинская киноакадемия показала на своем ютуб-канале, официальном сайте и онлайн-ресурсе DzygaMDB. Ведущими стали Даша Трегубова и Тимур Мирошниченко.
Отметим, что лидерами по количеству номинаций на “Золоту дзиґу 2020“ стали фильмы “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).
Полный список победителей премии “Золота дзиґа-2020“:
- Премия зрительских симпатий - “Крути 1918”
- Лучший фильм - “Мої думки тихі“
- Лучшая режиссерская работа - Алиев Нариман (“Додому“)
- Лучшая работа художника-постановщика - Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Лучший сценарий - Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)
- Лучшая операторская работа - Ильков Вадим (“Вулкан“)
- Лучшая музыка - Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
- Лучшая песня - “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)
- Лучшая женская роль - Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)
- Лучшая женская роль второго плана - Сумская Наталья (Чорний ворон)
- Лучшая мужская роль - Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)
- Лучша мужская роль второго плана - Жданов Виктор (Вулкан)
- Лучший документальный фильм - Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
- Лучший короткометражный анимационный фильм - Кохання
- Лучший короткометражный игровой фильм - У нашій синагозі
- Лучший монтаж - Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)
- Лучший грим - Леонова Алла (Захар Беркут)
- Лучший звук - Петер Борис (Вулкан)
- Лучший дизайн костюмов - Белинская Антонина (Захар Беркут)
- Лучшие визуальные эффекты - Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)
- Специальная премия за вклад в украинский кинематограф - Ада Роговцева
Посмотреть список всех номинантов на национальную кинопремию “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.
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