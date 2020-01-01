"Золота дзиґа 2020": Список всех победителей кинопремии

Узнайте, кто стал лауреатом престижной украинской премии "Золота дзиґа 2020".

В воскресенье, 3 мая, состоялась четвертая национальная кинопремия “Золота дзиґа 2020“. Украинская киноакадемия определилась с победителями в 23 номинациях, в том числе и в двух новых категориях: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.

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В этом году из-за карантина церемония прошла в формате онлайн-шоу. Объявление лауреатов Украинская киноакадемия показала на своем ютуб-канале, официальном сайте и онлайн-ресурсе DzygaMDB. Ведущими стали Даша Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Отметим, что лидерами по количеству номинаций на “Золоту дзиґу 2020“ стали фильмы “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).

Полный список победителей премии “Золота дзиґа-2020“:

Премия зрительских симпатий - “Крути 1918”

- “Крути 1918” Лучший фильм - “Мої думки тихі“

- “Мої думки тихі“ Лучшая режиссерская работа - Алиев Нариман (“Додому“)

- Алиев Нариман (“Додому“) Лучшая работа художника-постановщика - Одуденко Владлен (Захар Беркут)

- Одуденко Владлен (Захар Беркут) Лучший сценарий - Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)

- Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“) Лучшая операторская работа - Ильков Вадим (“Вулкан“)

- Ильков Вадим (“Вулкан“) Лучшая музыка - Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня) Лучшая песня - “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)

- “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня) Лучшая женская роль - Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)

- Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“) Лучшая женская роль второго плана - Сумская Наталья (Чорний ворон)

- Сумская Наталья (Чорний ворон) Лучшая мужская роль - Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)

- Сеитаблаев Ахтем (“Додому“) Лучша мужская роль второго плана - Жданов Виктор (Вулкан)

- Жданов Виктор (Вулкан) Лучший документальный фильм - Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго Лучший короткометражный анимационный фильм - Кохання

- Кохання Лучший короткометражный игровой фильм - У нашій синагозі

- У нашій синагозі Лучший монтаж - Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)

- Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс) Лучший грим - Леонова Алла (Захар Беркут)

- Леонова Алла (Захар Беркут) Лучший звук - Петер Борис (Вулкан)

- Петер Борис (Вулкан) Лучший дизайн костюмов - Белинская Антонина (Захар Беркут)

- Белинская Антонина (Захар Беркут) Лучшие визуальные эффекты - Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)

- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс) Специальная премия за вклад в украинский кинематограф - Ада Роговцева

Посмотреть список всех номинантов на национальную кинопремию “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.

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