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"Золота дзиґа 2020": Список всех победителей кинопремии

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Узнайте, кто стал лауреатом престижной украинской премии "Золота дзиґа 2020".
"Золота дзиґа 2020": Список всех победителей кинопремии
"Золота дзиґа 2020": Список всех победителей кинопремии
uafilmacademy.org

В воскресенье, 3 мая, состоялась четвертая национальная кинопремия “Золота дзиґа 2020“. Украинская киноакадемия определилась с победителями в 23 номинациях, в том числе и в двух новых категориях: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.

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В этом году из-за карантина церемония прошла в формате онлайн-шоу. Объявление лауреатов Украинская киноакадемия показала на своем ютуб-канале, официальном сайте и онлайн-ресурсе DzygaMDB. Ведущими стали Даша Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Отметим, что лидерами по количеству номинаций на “Золоту дзиґу 2020“ стали фильмы “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).

Полный список победителей премии “Золота дзиґа-2020“:

  • Премия зрительских симпатий - “Крути 1918” 
  • Лучший фильм - “Мої думки тихі“
  • Лучшая режиссерская работа - Алиев Нариман (“Додому“)
  • Лучшая работа художника-постановщика - Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Лучший сценарий - Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)
  • Лучшая операторская работа - Ильков Вадим (“Вулкан“)
  • Лучшая музыка - Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
  • Лучшая песня - “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)
  • Лучшая женская роль - Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)
  • Лучшая женская роль второго плана - Сумская Наталья (Чорний ворон)
  • Лучшая мужская роль - Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)
  • Лучша мужская роль второго плана - Жданов Виктор (Вулкан)
  • Лучший документальный фильм - Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
  • Лучший короткометражный анимационный фильм - Кохання
  • Лучший короткометражный игровой фильм - У нашій синагозі
  • Лучший монтаж - Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)
  • Лучший грим - Леонова Алла (Захар Беркут)
  • Лучший звук - Петер Борис (Вулкан)
  • Лучший дизайн костюмов - Белинская Антонина (Захар Беркут)
  • Лучшие визуальные эффекты - Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)
  • Специальная премия за вклад в украинский кинематограф -  Ада Роговцева

Посмотреть список всех номинантов на национальную кинопремию “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.

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Теги: Золота дзиґа 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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