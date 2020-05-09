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Дядя Жора показал, как реабилитируется после инсульта

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Артист находится в больнице.
Дядя Жора показал, как реабилитируется после инсульта
Дядя Жора показал, как реабилитируется после инсульта
instagram.com/dyadya_jora

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Несколько дней назад у известного украинского шоумена диагностировали инсульт. Дядя Жора (настоящее имя которого Вадим Мичковский) оказался на больничной койке. Позднее он показал, как продолжается его реабилитация.

В Инстаграм артист рассказал, что придерживается постельного режима, диеты и развлекается турецкими сериалами. Комик отметил, что сейчас ему сложно выспаться, ведь на его руке закрепили специальное устройство, которое измеряет давление каждые 15 минут, а постоянные вибрации прибора мешают ему спать.

Дядя Жора также добавил, что до начала карантина работал много. Он разрывался между гастролями и многочисленными проектами и мероприятиями, долгое время жил без полноценного сна и отдыха. Стресс и чрезмерная нагрузка спровоцировали инсульт несмотря на то, что он занимается спортом и ведет правильный образ жизни.

Ранее сообщалось, что звезда “Гарри Поттера“ Руперт Гринт впервые стал отцом.

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Теги: дядя Жора, инсульт, артист
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