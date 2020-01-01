У исполнителя роли Рона Уизли родилась дочь.

Читай также: Звезда “Гарри Поттера“ удивил неожиданным фактом о съемках первой части

Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттера, впервые стал отцом. Возлюбленная 31-летнего артиста, актриса Джорджия Грум родила девочку. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на представителя пары.

“Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время“, - говорится в сообщении.

Отметим, что Руперт и Джорджия начали встречаться еще 9 лет назад. В 2019 году папарацци заметили на руках влюбленных обручальные кольца. Однако, официального подтверждения от пары так и не было. А о том, что они ожидают на появления первенца стало известно только в начале апреля.

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом Скриншот

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом Скриншот

Ранее сообщалось, что актриса “Теории большого взрыва“ Мелисса Рауш родила второго ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.