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Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом

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У исполнителя роли Рона Уизли родилась дочь.
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом
Getty images

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Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттера, впервые стал отцом. Возлюбленная 31-летнего артиста, актриса Джорджия Грум родила девочку. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на представителя пары.

“Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время“, - говорится в сообщении.

Отметим, что Руперт и Джорджия начали встречаться еще 9 лет назад. В 2019 году папарацци заметили на руках влюбленных обручальные кольца. Однако, официального подтверждения от пары так и не было. А о том, что они ожидают на появления первенца стало известно только в начале апреля.

Звезда
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом
Скриншот

Звезда
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом
Скриншот

Ранее сообщалось, что актриса “Теории большого взрыва“ Мелисса Рауш родила второго ребенка.

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Теги: Руперт Гринт, Гарри Поттер
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Источник: Ivona bigmir)net

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