Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом
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Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттера, впервые стал отцом. Возлюбленная 31-летнего артиста, актриса Джорджия Грум родила девочку. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на представителя пары.
“Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время“, - говорится в сообщении.
Отметим, что Руперт и Джорджия начали встречаться еще 9 лет назад. В 2019 году папарацци заметили на руках влюбленных обручальные кольца. Однако, официального подтверждения от пары так и не было. А о том, что они ожидают на появления первенца стало известно только в начале апреля.
Ранее сообщалось, что актриса “Теории большого взрыва“ Мелисса Рауш родила второго ребенка.
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