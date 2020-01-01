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Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом

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Руперт Гринт и его супруга Джорджия Грум ожидают первенца.
Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом
Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом
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Британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, скоро впервые станет отцом. 31-летний Гринт и его супруга Джорджия Грум ожидают рождения первенца. Эту информацию подтвердил представитель пары.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время, - цитирует слова источника Daily Mail.

Накануне папарацци застали Руперта и Джорджию в Лондоне. На фотографиях, которые появились в сети, видно большой живот актрисы.

Гринт знаком с Грум с 2011 года. В 2019 году они сыграли тайную свадьбу. Они долгое время держали свои отношения в тайне, не давали никаких комментариев и интервью о своем романе.

Ранее мы писали, что актеры “Гарри Поттера“ воссоединились: Эмма Уотсон показала новое фото в Инстаграм.

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Теги: Руперт Гринт, актер, дети звезд, Гарри Поттер
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