Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом

Руперт Гринт и его супруга Джорджия Грум ожидают первенца.

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Британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, скоро впервые станет отцом. 31-летний Гринт и его супруга Джорджия Грум ожидают рождения первенца. Эту информацию подтвердил представитель пары.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время, - цитирует слова источника Daily Mail.

Накануне папарацци застали Руперта и Джорджию в Лондоне. На фотографиях, которые появились в сети, видно большой живот актрисы.

Гринт знаком с Грум с 2011 года. В 2019 году они сыграли тайную свадьбу. Они долгое время держали свои отношения в тайне, не давали никаких комментариев и интервью о своем романе.

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