Актриса "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш родила второго ребенка

Исполнительница роли Бернадетт сообщила о рождении сына.

Американская актриса, продюсер, режиссер Мелисса Рауш, что наиболее известна по роли Бернадетт Ростенковски в “Теории Большого взрыва“, во второй раз стала мамой.

Читай также: Девушка Илона Маска призналась, почему он назвал сына странной аббревиатурой

Радостной новостью 39-летняя звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. Артистка опубликовала снимок детской шапочки, на которой вышито имя Брукс и сообщила, что у нее и ее супруга, сценариста Уинстона Рауша родился сын. В публикации Мелисса поблагодарила врачей и медсестер, которые присутствовали на родах, а также всех медиков, которые борются с COVID-19.

Я невероятно рада сообщить о рождении нашего сына, Брукса Рауша, которого мы только что поприветствовали в мире. Его прибытие стало возможным, в немалой степени, героями передовой - медсестрами и врачами, которые каждый день следят за тем, чтобы жизнь шла вперед, независимо от обстоятельств. Словами не могут описать, как я благодарна за то, что этот мальчик присоединился к нашей семье, но сказать, что это сюрреалистическое время, чтобы принести жизнь в мир, - это преуменьшение“, - написала Рауш.

Мелисса Рауш родила второго ребенка Скриншот

Напомним, что Мелисса и Уинстон впервые стали родителями в декабре 2017 года, когда у них родилась дочь Сейди.

Ранее звезда “Теории большого взрыва“ Джонни Галэки сообщил о рождении первенца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.