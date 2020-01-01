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Актриса "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш родила второго ребенка

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Исполнительница роли Бернадетт сообщила о рождении сына.
Актриса "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш родила второго ребенка
Актриса "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш родила второго ребенка

Американская актриса, продюсер, режиссер Мелисса Рауш, что наиболее известна по роли Бернадетт Ростенковски в “Теории Большого взрыва“, во второй раз стала мамой.

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Радостной новостью 39-летняя звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. Артистка опубликовала снимок детской шапочки, на которой вышито имя Брукс и сообщила, что у нее и ее супруга, сценариста Уинстона Рауша родился сын. В публикации Мелисса поблагодарила врачей и медсестер, которые присутствовали на родах, а также всех медиков, которые борются с COVID-19.

Я невероятно рада сообщить о рождении нашего сына, Брукса Рауша, которого мы только что поприветствовали в мире. Его прибытие стало возможным, в немалой степени, героями передовой - медсестрами и врачами, которые каждый день следят за тем, чтобы жизнь шла вперед, независимо от обстоятельств. Словами не могут описать, как я благодарна за то, что этот мальчик присоединился к нашей семье, но сказать, что это сюрреалистическое время, чтобы принести жизнь в мир, - это преуменьшение“, - написала Рауш.

Мелисса Рауш родила второго ребенка
Мелисса Рауш родила второго ребенка
Скриншот

Напомним, что Мелисса и Уинстон впервые стали родителями в декабре 2017 года, когда у них родилась дочь Сейди.

Ранее звезда “Теории большого взрыва“ Джонни Галэки сообщил о рождении первенца.

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Теги: Мелисса Рауш, Теория большого взрыва
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Источник: Ivona bigmir)net

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