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На 85-летнюю Бриджит Бордо подали в суд из-за расистских высказываний

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Легендарную французскую актрису не впервые обвинили в расизме.
На 85-летнюю Бриджит Бордо подали в суд из-за расистских высказываний
На 85-летнюю Бриджит Бордо подали в суд из-за расистских высказываний
Getty images

Известная французская, актриса, фотомодель, секс-символ 50-х и 60-х годов Бриджит Бордо снова отличилась расистскими высказываниями. Ранее артистка неоднократно открыто критиковала мусульман и гомосексуалов. В 2004 году Бордо оштрафовали на 5 тысяч евро за за “разжигание межнациональной розни“.

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На этот раз иск в суд подали из-за высказывания 85-летней Бриджит о жителях острова Реюньон, в частности о их традиции жертвоприношений. Как сообщают французские СМИ, в 2019 году актриса назвала островитян “варварами и дегенератами, сохранившими гены дикарей“, а сам Реюньон - “дьявольским островом“.

Дело Бордо о “разжигании расовой ненависти“ направили в уголовный суд. Заседание состоится в июне  2020 года.

Бриджит Бордо в молодости
Бриджит Бордо в молодости
Getty images

Ранее мы писали, что оскандалившаяся Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.

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Теги: Бриджит Бардо
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Источник: Ivona bigmir)net

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