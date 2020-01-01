На 85-летнюю Бриджит Бордо подали в суд из-за расистских высказываний

Легендарную французскую актрису не впервые обвинили в расизме.

Известная французская, актриса, фотомодель, секс-символ 50-х и 60-х годов Бриджит Бордо снова отличилась расистскими высказываниями. Ранее артистка неоднократно открыто критиковала мусульман и гомосексуалов. В 2004 году Бордо оштрафовали на 5 тысяч евро за за “разжигание межнациональной розни“.

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На этот раз иск в суд подали из-за высказывания 85-летней Бриджит о жителях острова Реюньон, в частности о их традиции жертвоприношений. Как сообщают французские СМИ, в 2019 году актриса назвала островитян “варварами и дегенератами, сохранившими гены дикарей“, а сам Реюньон - “дьявольским островом“.

Дело Бордо о “разжигании расовой ненависти“ направили в уголовный суд. Заседание состоится в июне 2020 года.

Бриджит Бордо в молодости Getty images

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