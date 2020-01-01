Пользователи Сети поздравляют Владимира Яглыча и Антонину Паперную с рождением второго ребенка.

Известный российский актер Владимир Яглыч, муж старшей дочери Ольги Сумской - Антонины Паперной, поделился в соцсети интригующей публикацией. На своей странице в Инстаграм 37-летний артист опубликовал кадр с мультфильма “Король Лев“, где главные герои представляют новорожденного Симбу.

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Пользователи Сети решили, что в такой необычный способ Владимир не только намекнул на пополнение в семье, но и рассекретил пол ребенка. Таким образом, подписчики актера принялись поздравлять его с рождением сына.

Официального подтверждения от Яглыча и Паперной пока не было, как и от звездной бабушки Ольги Сумской. Однако, Народная артистка Украины прокомментировала публикацию зятя, разместив смайлики в виде сердечка, ребенка и поцелуя.

Зять Ольги Сумской намекнул на пополнение в семье Скриншот

Отметим, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная уже воспитывают 2-летнюю дочь Еву. О второй беременности дочь Сумской объявила в начале января 2020 года.

Ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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