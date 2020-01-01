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Участник группы "ТНМК" Фоззи стал отцом двойни

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Музыкант опубликовал в Сети фото из роддома.
Участник группы "ТНМК" Фоззи стал отцом двойни
Участник группы "ТНМК" Фоззи стал отцом двойни
facebook.com/fozzey.metamorefozzey

Украинский музыкант, вокалист группы “ТНМК“ Александр Сидоренко, который более известный под сценическим именем Фоззи, во второй раз стал отцом. Радостной новостью 47-летний артист поделился на своей странице в Facebook.

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Фоззи сообщил, что у него и его супруги Полины родилась двойня. Певец опубликовал фото из роддома, где он в маске и медицинском халате держит две таблички с надписями “Это мальчик“ и “Это девочка“.

“В нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини))“, - написал Александр.

Фоззи стал отцом двойни
Фоззи стал отцом двойни
Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда “Гарри Поттера“ Руперт Гринт впервые станет отцом.

 

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Теги: ТНМК, Фоззи
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Источник: Ivona bigmir)net

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