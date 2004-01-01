Двойная премьера от ТНМК: Саундтрек к сериалу и дуэт с лучшими украинскими учителями

Группы представляет одновременно два новых трека - "Великі Вуйки" и "Прокачай".

Пресс-служба

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Группа Танок на майдані Конго представляет одновременно два новых трека - “Великі Вуйки“ и “Прокачай“ (последний - вместе с видеоработой к синглу), записанные в рамках различных проектов. Первая песня - “Великі Вуйки“, саундтрек к одноименному сериалу, спин-Офу знаменитого “Останнього москаля“. Премьера сериала “Великі Вуйки“ состоялась 14 октября на телеканале “1 + 1“.

Пресс-служба

Музыканты записали заглавную песню и снялись в одном из эпизодов сериала, по приглашению креативного продюсера проекта Юрия Горбунова, давнего друга группы и участника записи нескольких альбомов ТНМК.

Пресс-служба

Сниматься было легко, нам всегда нравится все, что происходит, когда Юрий Горбунов рядом, - признался Фагот в студии “Завтрака с“ 1 + 1 ““.

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Трек “Прокачай“ был записан вместе с лауреатами ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine 2019. Песня была создана специально к церемонии награждения лучших креативных педагогов страны, а первое исполнение этой необычной коллаборации произошло в Национальной Опере.

Пресс-служба

От учителей в записи приняли участие лучшие педагоги-новаторы Украины в 2017 и 2018-Паулу Пшеничка (лучший учитель физики мира 2004 года по версии Intel) и Александр Жук и финалисты этой премии - Татьяна Веркалец, Оксана Ратушняк и Юрий Гайдученко.

Пресс-служба

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Идея трека появилась после того, как музыканты прочитали статью о загадке рыдающего океана - один из вопросов, на которые у человечества до сих пор нет ответа. К этой загадке добавились другие и текст был написан - думай, спрашивай, не останавливайся, “прокачай“ собственную голову, потому что именно она - твой главный мышца.

Пресс-служба

Учителя оказались смелыми людьми - наш вызов был принят, они даже текст изучили перед записью, как “домашку“. Чувствовалось, что они готовились, это было приятно. У нас вообще неритмичная страна, но они справились с задачей, - рассказывает Фоззи.

Пресс-служба

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ТНМК очень любят коллаборации и эксперименты, на данный момент в активе группы около тридцати песен, записанных совместно с другими исполнителями. В этом можно было убедиться недавно на концерте “Симфо на платформе“, где они играли с оркестром и многими приглашенными звездами - от Святослава Вакарчука и Олега Винника до alyona alyona и Андрея Хлывнюка. Но в случае с песней “Прокачай“ речь идет не о записи с коллегами, а о смелом эксперименте со стороны лучших педагогов страны.

Пресс-служба

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