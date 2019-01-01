Палитра чувств: Миша Романова представила mood video на песню "Зачем"

Премьера видео уже состоялась на YouTube канале BEREGA MUSIC.

25 октября Миша Романова представила свой новый сингл и mood video “Зачем“. Как признается сама певица, за многие годы ей приходилось переживать, как счастливую, так и безответную любовь, и данная песня отражает всю палитру ее чувств.

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С момента старта сольной карьеры Миши Романовой прошло полгода. За это время артистка презентовала зрителям пять песен и два видео, расширила географию выступлений от Риги до Монако. Ее песня “Лунная“ несколько недель подряд возглавляла хит-парады радиостанций Украины. А трек “Помада“ за неделю набрал более миллиона просмотров в YouTube и сразу же попал в топ самых прослушиваемых треков в iTunes и Apple Music Украины и России.

Сингл “Зачем“ стал пятой работой из будущего альбома певицы. Новый трек уже доступен на всех музыкальных платформах.

Ранее Настя Каменских презентовала эпатажный клип “Elefante“.

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