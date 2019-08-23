"Просто секс!": Миша Романова выпустила чувственный трек "Maxim" - видео

Слушай музыкальную новинку от экс-"ВИА Гры" Миши Романовой!

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова выпустила новый сольный трек под названием “Maxim“. Премьера песни и лирик-видео состоялась 23 августа на официальном Youtube-канале лейбла BEREGA MUSIC.

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Отметим, что этот лейбл принадлежит украинскому исполнителю Максу Барских, которому неоднократно приписывали роман с Мишей. И новым хитом артисты в очередной раз подогрели слухи об их отношениях.

Поклонники Романовой оставили множество одобрительных отзывов в комментариях под видео.

“Я просто в шоке! Каждая песня Миши просто бомбаааааа. Приятно слушать, в словах есть смысл, а голос Миши просто космос. Я хочу на ее концерт!“; “Новое звучание. Макс, классно экспериментируешь со звуком...Талант от Бога! Спасибо вам с Мишей за песни! Удовольствие для ушей и для души!“; “Музыка потрясающая! Миша снова удивляет, что-то новое в интонациях. Макс и Миша шикарный тандем.Качественный продукт и мистический творческий процесс соединились в этом прекрасном проекте. Браво!“; “Какая чувственная песня, голос просто космоооос, очередной хит!“,“Просто секс!!!! Класс!!!“, - пишут пользователи Youtube.

Миша Романова “Maxim“ - слушать песню онлайн:

Ранее Экс-“ВИА Гра“ Миша Романова похвасталась длинными ногами в красном мини.