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"Просто секс!": Миша Романова выпустила чувственный трек "Maxim" - видео

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Слушай музыкальную новинку от экс-"ВИА Гры" Миши Романовой!
"Просто секс!": Миша Романова выпустила чувственный трек "Maxim" - видео
"Просто секс!": Миша Романова выпустила чувственный трек "Maxim" - видео
instagram.com/misharomanova

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова выпустила новый сольный трек под названием “Maxim“. Премьера песни и лирик-видео состоялась 23 августа на официальном Youtube-канале лейбла BEREGA MUSIC. 

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Отметим, что этот лейбл принадлежит украинскому исполнителю Максу Барских, которому неоднократно приписывали роман с Мишей. И новым хитом артисты в очередной раз подогрели слухи об их отношениях.

Поклонники Романовой оставили множество одобрительных отзывов в комментариях под видео.

“Я просто в шоке! Каждая песня Миши просто бомбаааааа. Приятно слушать, в словах есть смысл, а голос Миши просто космос.  Я хочу на ее концерт!“; “Новое звучание. Макс, классно экспериментируешь со звуком...Талант от Бога! Спасибо вам с Мишей за песни! Удовольствие для ушей и для души!“; “Музыка потрясающая! Миша снова удивляет, что-то новое в интонациях. Макс и Миша шикарный тандем.Качественный продукт  и  мистический творческий процесс соединились в этом прекрасном проекте. Браво!“; “Какая чувственная песня, голос просто космоооос, очередной хит!“,“Просто секс!!!!  Класс!!!“, - пишут пользователи Youtube.

Миша Романова “Maxim“ - слушать песню онлайн:

Ранее Экс-“ВИА Гра“ Миша Романова похвасталась длинными ногами в красном мини.

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Теги: Миша Романова, Макс Барских
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Источник: ivona.bigmir.net

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endorphinchik    23.08.2019, 18:49
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