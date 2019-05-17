"Мисс Украина Вселенная 2019": Личная жизнь Анастасии Субботы

Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота из Запорожья.

В четверг, 24 октября состоялся финал конкурса красоты “Мисс Украина Вселенная 2019“. Мероприятие прошло в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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Самой красивой в этом году была признана 26-летняя Анастасия Суббота из города Запорожье. Именно она получила титул “Мисс Украина Вселенная 2019“. Ivona рассказывает, чем увлекается победительница конкурса и что известно, о ее личной жизни.

Хобби Анастасии Субботы

Анастасия уже достаточно давно работает профессиональной моделью, хотя она получила образование веб-дизайнера. Кроме того, Суббота увлекается хореографией, спортивной гимнастикой, рисованием и рыбалкой.

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Девушка любит путешествовать. Поездки за границу она совмещает с изучением иностранных языков. Отметим, что красотка несколько лет жила в Китае, где работала моделью вместе с предыдущей обладательницей титула “Мисс Украина Вселенная“ Кариной Жосан.

Личная жизнь Анастасии Субботы

По словам модели, у нее есть любимый человек, однако имя бойфренда Анастасия держит в тайне. И в соцсетях девушка не публикует совместных фото со своим парнем.

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Также Суббота призналась, что ее возлюбленный не смог прийти на финал “Мисс Украина Вселенная“. Отметим, что по правилам конкурса, Анастасия Суббота не сможет выйти замуж в ближайший год так, как обладательница титула должна быть незамужней.

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