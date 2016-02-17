Мисс Украина 2019: Что известно о новой первой красавице - горячие фото
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12 сентября в столичном Дворце Украина состоялся конкурс красоты “Мисс Украина“-2019. Среди вышедших в финал конкурсанток победу одержала 24-летняя Маргарита Паша из Харькова. Девушка выиграла главную корону конкурса и денежный приз в размере 400 тыс. грн.
Итак, что же известно о новой главной красавице Украины, которая представит страну на международном конкурсе в Китае.
Во-первых, известен рост девушки - 174 см. В 2015-м году она уже принимала участие в конкурсе “Мисс Украина“ - и тогда 20-летней красавице с параметрами 87/62/88 удалось получить звание Miss Ukraine International.
И так ,мои хорошие, спешу поделиться прекрасной новостью ,я стала финалисткой конкурса «Мисс Украина 2019», всех с нетерпением жду 12-го сентября ,г.Киев, дворец «Украина») Благодарю Всех за поддержку 😇🙏🏻😇!!! Мы это сделали 💪🏻,теперь ,только вперёд к победе 💪🏻😍... И хотела бы поблагодарить Всех,кто голосовал за меня,переводил деньги ...,я Вам обещаю ,что все деньги будут переданы ,на операцию ,малышу 🙏🏻😇💕😇🙏🏻!!!
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В 2018 году Маргарита получила степень магистра по специальности “менеджмент“ (“менеджмент внешнеэкономической деятельности“), а на данный момент она является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности “международное право“). В коротком комментарии в рамках конкурса девушка отмечала, что планирует в будущем заниматься политической деятельностью.
Филантроп — это человек, который по доброте душевной помогает всем нуждающимся. Это слово происходит от греческого прилагательного philanthropos, где phil- — «любящий» + anthropos «человек». Филантропия — человеколюбие, забота об улучшении участи всего человечества. Филантропия ,таким образом, означает «человечность, благотворительность». P.s. Несмотря ,на тот,что мне только 24-года ,Самый главный и постоянно повторяющий вопрос ,в моей голове ,это : «Как сделать этом мир лучше ,людей счастливее ,добрее ...и что я могу оставить после себя». Жить в своё удовольствие(быть эгоцентричным эгоистом ) - может каждый ,разве в этом заключается «смысл жизни »!?🤷🏼♀️#filantropia #charity #missukraine2019 #goals #sense#life#choice #kind
Кроме того, Маргарита - мастер спорта и активно пропагандирует в соцсетях здоровый образ жизни и физические нагрузки.
Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп, – заявила Маргарита.
Также Маргарита Паша занимается йогой, играет на фортепиано и много путешествует. В ее Инстаграм - целая серия фотографий в купальниках, на которых видна ее женственная фигурка.
К слову, большинство фото Маргарита выставляет без обработки.
И так....у меня появилась идея ,я хочу организовать спортивную поездку ,на майские праздники в Мармарис(D-hotel)!!! - утренняя пробежка 🏃♀️; -медитации (йога);🧘♀️ - аффирмации ,мантры ; -и т.д Подробно, напишу ближе к весне)))!!! P.s. Подготовимся к лету вместе 💪🏻 #morningyoga #energy #harmony #yogatime #nature #miditation #love#yoga #sport #vacation #йога#гармония #медитации #любовьксебе #энергия #энергетика #
По словам девушки, выиграть конкурс “Мисс Украина“ – это ее заветная мечта еще с детства.
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Маргарита активно занимается благотворительностью, в частности помогает детям, которые остались без родителей. Ранее девушка заявила, что победа в престижном конкурсе “Мисс Украина“ поможет осуществить еще одну мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.
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По поводу отношений Маргариты - нет “официальных“ данных. Однако, публикации в Инстаграм наталкивают на мысль, что у девушки есть “половинка“, которую она просто не показывает. Так, Марго часто публикует фото с огромными букетами и корзинами роз. А под одной из таких публикаций она даже оставила нежное признание: “Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции“, - написала девушка.
Ранее мы писали, кто принимал участие в конкурсе “Мисс Украина“-2019.
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