Харьковчанка Маргарита Паша занимается спортом, благотворительностью и играет на фортепиано.

Мисс Украина 2019: Что известно о новой первой красавице - горячие фото instagram.com/margoritapasha

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12 сентября в столичном Дворце Украина состоялся конкурс красоты “Мисс Украина“-2019. Среди вышедших в финал конкурсанток победу одержала 24-летняя Маргарита Паша из Харькова. Девушка выиграла главную корону конкурса и денежный приз в размере 400 тыс. грн.

Итак, что же известно о новой главной красавице Украины, которая представит страну на международном конкурсе в Китае.

Во-первых, известен рост девушки - 174 см. В 2015-м году она уже принимала участие в конкурсе “Мисс Украина“ - и тогда 20-летней красавице с параметрами 87/62/88 удалось получить звание Miss Ukraine International.

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В 2018 году Маргарита получила степень магистра по специальности “менеджмент“ (“менеджмент внешнеэкономической деятельности“), а на данный момент она является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности “международное право“). В коротком комментарии в рамках конкурса девушка отмечала, что планирует в будущем заниматься политической деятельностью.

Кроме того, Маргарита - мастер спорта и активно пропагандирует в соцсетях здоровый образ жизни и физические нагрузки.

Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп, – заявила Маргарита.

Также Маргарита Паша занимается йогой, играет на фортепиано и много путешествует. В ее Инстаграм - целая серия фотографий в купальниках, на которых видна ее женственная фигурка.

К слову, большинство фото Маргарита выставляет без обработки.

По словам девушки, выиграть конкурс “Мисс Украина“ – это ее заветная мечта еще с детства.

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Маргарита активно занимается благотворительностью, в частности помогает детям, которые остались без родителей. Ранее девушка заявила, что победа в престижном конкурсе “Мисс Украина“ поможет осуществить еще одну мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.

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По поводу отношений Маргариты - нет “официальных“ данных. Однако, публикации в Инстаграм наталкивают на мысль, что у девушки есть “половинка“, которую она просто не показывает. Так, Марго часто публикует фото с огромными букетами и корзинами роз. А под одной из таких публикаций она даже оставила нежное признание: “Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции“, - написала девушка.

Ранее мы писали, кто принимал участие в конкурсе “Мисс Украина“-2019.