Артистка дала интервью Алесе Бацман, в котором рассказала о ссорах с бывшим гражданским мужем .

"Снимала побои": Билык честно рассказала о драках с Коляденко instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, призналась, что ее отношения с экс-супругом хореографом, шоуменом Дмитрием Коляденко были настолько бурными, что ссоры частенько перерастали в драки. Об этом звезда рассказала в программе “БАЦМАН“, поговорив с Алесей Бацман по онлайн-связи.

Так, Ирина Билык отметила, что все ее мужья были хорошими, но иногда бывало и “горячо“ - Дмитрий Коляденко не раз поднимал на артистку руку.



С Димой Коляденко – даже драки... В основном он меня бил... Но это все было из-за большой любви, – отметила певица.

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Артистка отметила, что в их дом частенько наведывалась полиция - и сотрудницы “органов“ частенько осуждали Коляденко за синяки и побои, причиненные Ирине. А вот сам Дмитрий не мог объяснить, почему бывает так агрессивно настроен - по мнению Билык, главной причиной была ревность.



Все уже знали, что по этому адресу Ирина Билык живет с Димой Коляденко, который дебоширит, хулиганит, но который ее очень любит. И даже полиция не могла его утихомирить. Я сейчас ему говорю: “Дима. чего ты дрался? Зачем ты ревновал? Зачем ты сделал так. что мы сейчас не вместе?“ Он говорит: “Вот, Билычка, не знаю. Так я тебя люблю, что ревную“. Все, это один ответ, и ничего другого он сказать не может, – рассказала певица.



Также Ирина поделилась, что хоть ей и приходилось снимать побои после бурных выяснений отношений с Коляденко - она его простила и сейчас артисты тесно общаются и дружат:



Я снимала побои на голове. И эти женщины из милиции хотели Диму убить, когда увидели мои синяки, ссадины. Но я ему все простила, мы продолжаем общаться, потому что он очень талантливый человек, очень душевный. Наверняка эти странные вещи с человеком делала большая любовь. Он и правда очень ревнивый, – подчеркнула Билык.

Напомним, что любовные отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 годы, сейчас артисты дружат.

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