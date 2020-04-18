Кайли Дженнер планирует стать многодетной матерью

Бизнесвумен призналась, сколько хочет иметь детей.

Известная светская львица Кайли Дженнер, которую недавно признали самой богатой девушкой в возрасте до 30 лет, призналась, что хочет стать многодетной матерью. Об этом девушка сообщила во время трансляции в Инстаграм.

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Так, Кайли рассказала, сколько хочет иметь детей, а также как проходит ее карантин с дочкой.

Беременность - это не шутки, это серьезное и ответственное дело, и прямо сейчас я не готова к ней. Но в будущем я бы хотела иметь семь детей, - говорит Дженнер.

Сейчас Кайли сидит на карантине вместе со своей дочерью Сторми. Девушка говорит, что малышка не догадывается о ситуации в мире, а сама Кайли старается сделать все, чтобы та не скучала.

Я купила ей всевозможные штуки для игр на улице: надувной домик, водяную горку и еще кучу всего. Она все время играет на улице. У Сторми прекрасная жизнь. Я очень стараюсь, чтобы она не скучала, - признается молодая мама.

Миллиардерша Кайли Дженнер показала, как ее “мучает“ мать.

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