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"Не дает кушать": Миллиардерша Кайли Дженнер показала, как ее "мучает" мать

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В Сети появился новый эпизод реалити о жизни знаменитостей "Семейство Кардашьян".

"Не дает кушать": Миллиардерша Кайли Дженнер показала, как ее "мучает" мать
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша бизнесвумен и модель Кайли Дженнер вместе с матерью 64-летней Крис стали героинями нового выпуска семейного телепроекта “Семейство Кардашьян“. Видео появилось в Инстаграм. 

В кадре 22-летняя знаменитость лежит в постели и зовет маму с помощью колокольчика. Девушка просит приготовить “что-то вкусненькое“, например мексиканские лепешки “такос“. 

Во втором видео мать Кайли, приносит ей на тарелке такос, но не позволяет девушке укусить еду. Обе женщины смеются от собственного "детского розыгрыша".

Второй ролик получился необычным и забавным. Его добавила себе на страничку также Крис Дженнер:

Жду не дождусь нового эпизода, - написала Крис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TONIGHT! New keeping up starts at 8/7c on E! #KUWTK

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t wait for a new episode of #KUWTK tonight!! 8/7c on E!

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

Фолловеры оставили под видео комментарии, пошутив, что такое поведение совсем не напоминает маму Кайли.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как отпраздновала Пасху.

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Теги: семейство Кардашьян, Крис Дженнер, Кайли Дженнер, еда, такос
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Источник: IVONА bigmir)net

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