Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей, которые родились после 1990 года.

Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире Getty Images

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых молодых миллиардеров в мире. Эксперты издания выяснили, кто из знаменитостей, родившихся после 1990 года, самый богатый.

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Так, на первом месте в рейтинге во второй раз подряд оказалась модель и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Состояние 22-летней звезды оценивается в 1 миллиард долларов.

Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире Getty Images

В тройку лидеров рейтинга молодых миллиардеров вошли сестры Александра и Катарина Андерсен из Норвегии. Девушки владеют по 42 % акций инвестиционной компании Ferd.

Александра и Катарина Андерсен ferd.no

Напомним, ранее Кайли Дженнер призналась, соблюдает ли карантин.

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