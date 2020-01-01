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Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире

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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей, которые родились после 1990 года.
Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире
Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире
Getty Images

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых молодых миллиардеров в мире. Эксперты издания выяснили, кто из знаменитостей, родившихся после 1990 года, самый богатый.

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Так, на первом месте в рейтинге во второй раз подряд оказалась модель и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Состояние 22-летней звезды оценивается в 1 миллиард долларов.

Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире
Кайли Дженнер во второй раз признали самой молодой миллиардершей в мире
Getty Images

В тройку лидеров рейтинга молодых миллиардеров вошли сестры Александра и Катарина Андерсен из Норвегии. Девушки владеют по 42 % акций инвестиционной компании Ferd.

Александра и Катарина Андерсен
Александра и Катарина Андерсен
ferd.no

Напомним, ранее Кайли Дженнер призналась, соблюдает ли карантин.

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Теги: Forbes, Кайли Дженнер, самые молодые миллиардеры, рейтинг
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Источник: Ivona bigmir)net

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