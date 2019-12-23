Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия
Известный американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия. Эксперты издания выяснили, кто из знаменитостей получил самые большие гонорары за последние десять лет.
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Так, первую строчку рейтинга неожиданно занял 54-летний американский хип-хоп исполнитель Dr. Dre, последний альбом которого вышел еще в 2015 году. Артист заработал 950 миллионов долларов за 10 лет.
На втором месте оказалась самая высокооплачиваемая певица 2019 года 30-летняя Тейлор Свифт. Отметим, что новый альбом певицы “Lover“ стал самым продаваемым альбомом 2019 года. Доход Тейлор составил 825 миллионов долларов за последнее десятилетие.
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В тройку лидеров также вошла американская певица Бейонсе. Звезда заработала 685 миллионов долларов.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия выглядит так:
- 1. Dr. Dre - $950 млн.
- 2. Тейлор Свифт – $825 млн.
- 3. Бейонсе – $685 млн
- 4. Боно из U2 – $675 млн
- 5. Diddy – $605 млн
- 6. Элтон Джон – $565 млн
- 7. Jay-Z – $560 млн
- 8. Пол МакКартни – $540 млн
- 9. Кэти Перри – $530 млн
- 10. Леди Гага – $500 млн
Напомним, ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.
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