Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия

Узнайте, кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2010-х.

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия. Эксперты издания выяснили, кто из знаменитостей получил самые большие гонорары за последние десять лет.

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Так, первую строчку рейтинга неожиданно занял 54-летний американский хип-хоп исполнитель Dr. Dre, последний альбом которого вышел еще в 2015 году. Артист заработал 950 миллионов долларов за 10 лет.

Dr. Dre Getty Images

На втором месте оказалась самая высокооплачиваемая певица 2019 года 30-летняя Тейлор Свифт. Отметим, что новый альбом певицы “Lover“ стал самым продаваемым альбомом 2019 года. Доход Тейлор составил 825 миллионов долларов за последнее десятилетие.

Тейлор Свифт Getty Images

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В тройку лидеров также вошла американская певица Бейонсе. Звезда заработала 685 миллионов долларов.

Бейонсе Getty Images

ТОП-10 самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия выглядит так:

1. Dr. Dre - $950 млн.

2. Тейлор Свифт – $825 млн.

3. Бейонсе – $685 млн

4. Боно из U2 – $675 млн

5. Diddy – $605 млн

6. Элтон Джон – $565 млн

7. Jay-Z – $560 млн

8. Пол МакКартни – $540 млн

9. Кэти Перри – $530 млн

10. Леди Гага – $500 млн

Напомним, ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

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