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Виталий Козловский впервые прокомментировал отношения с Юлией Бакуменко

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Украинского певца уже давно подозревают в романе с его концертным директором Юлией Бакуменко.
Виталий Козловский впервые прокомментировал отношения с Юлией Бакуменко
Виталий Козловский впервые прокомментировал отношения с Юлией Бакуменко
instagram.com/yuliabakumenko

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский не любит делиться подробностями личной жизни. Однако поклонницы артиста заметили, что после разрыва с Раминой Эсхакзай в Сети все чаще начали появляться его совместные кадры с концертным директором Юлией Бакуменко.

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А на днях на канале 1+1 вышел новый выпуск программы “Життя відомих людей“, где которой Виталий впервые прокомментировал слухи о романе с Юлией. Певец заявил, что хочет прожит с Бакуменко всю оставшуюся жизнь.

“Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением“, - признался Козловский.

Напомним, ранее Виталий Козловский показал своего отца.

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Теги: Виталий Козловский, Юлия Бакуменко, Життя відомих людей
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Источник: Ivona bigmir)net

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