Виталий Козловский впервые прокомментировал отношения с Юлией Бакуменко
Известный украинский исполнитель Виталий Козловский не любит делиться подробностями личной жизни. Однако поклонницы артиста заметили, что после разрыва с Раминой Эсхакзай в Сети все чаще начали появляться его совместные кадры с концертным директором Юлией Бакуменко.
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А на днях на канале 1+1 вышел новый выпуск программы “Життя відомих людей“, где которой Виталий впервые прокомментировал слухи о романе с Юлией. Певец заявил, что хочет прожит с Бакуменко всю оставшуюся жизнь.
“Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением“, - признался Козловский.
Напомним, ранее Виталий Козловский показал своего отца.
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