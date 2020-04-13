Редкое фото: Виталий Козловский показал своего отца

Украинский исполнитель запостил семейное фото.

Известный украинский певец, Заслуженный артист Украины Виталий Козловский поделился с подписчиками редкой фотографией из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм 35-летний исполнитель опубликовал снимок, где он обнимает своего отца Виталия Сергеевича. Кадр артист обнародовал по случаю дня рождения папы.

“С Днём рождения, папочка🥳🥳🥳“, - подписал Козловский, добавив хештеги “лучший отец“ и “лучшие друзья“.

Отец Виталия Козловского Скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику крепкого здовоья.

Береги его бро👏🙌

😀крепкого здоровья папе! Наши поздравления 🥳

С праздником!!!! Какие вы красивые! Будьте здоровы !!!! 😍

С Днём рождения! Здоровья папе!!! Замечательное фото!

Как же классно иметь Папу 🙏 береги его ❤️

З Днем народження татуся! 😘Міцного йому здоров‘я, незгасимої радості та невимовного щастя!❤️ Він - чудова людина! ❤️

С Днём Рождения, много лет папе, счастья и здоровья 🙏🏻❤️😘

Напомним, ранее Козловский приоткрыл завесу тайны личной жизни.

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