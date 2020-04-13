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Редкое фото: Виталий Козловский показал своего отца

Комментариев: 1
Украинский исполнитель запостил семейное фото.
Редкое фото: Виталий Козловский показал своего отца
Редкое фото: Виталий Козловский показал своего отца
instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский певец, Заслуженный артист Украины Виталий Козловский поделился с подписчиками редкой фотографией из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм 35-летний исполнитель опубликовал снимок, где он обнимает своего отца Виталия Сергеевича. Кадр артист обнародовал по случаю дня рождения папы. 

“С Днём рождения, папочка🥳🥳🥳“, - подписал Козловский, добавив хештеги “лучший отец“ и “лучшие друзья“.

Отец Виталия Козловского
Отец Виталия Козловского
Скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику крепкого здовоья.

  • Береги его бро👏🙌
  • 😀крепкого здоровья папе! Наши поздравления 🥳
  • С праздником!!!! Какие вы красивые! Будьте здоровы !!!! 😍
  • С Днём рождения! Здоровья папе!!! Замечательное фото!
  • Как же классно иметь Папу 🙏 береги его ❤️
  • З Днем народження татуся! 😘Міцного йому здоров‘я, незгасимої радості та невимовного щастя!❤️ Він - чудова людина! ❤️
  • С Днём Рождения, много лет папе, счастья и здоровья 🙏🏻❤️😘

Напомним, ранее Козловский приоткрыл завесу тайны личной жизни.

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Теги: Виталий Козловский
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.04.2020, 13:02
Оценка:  0
гость
ВИТЕК И ПАПА, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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