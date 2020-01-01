Харви Вайнштейн вылечился в тюрьме от коронавируса
Читай также: Экс-возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили на 23 года заключения в тюрьме, излечился от Covid-19. Три недели назад ему диагностировали коронавирус в первые дни пребывания за решеткой.
После выявления у Харви Вайнштейна коронавирусной инфекции в конце марта его сразу же изолировали его от других заключенных. Сообщается, что продюсера освободили из двухнедельного карантина после исчезновения симптомов болезни - кашля и лихорадки.
У него плохое состояние здоровья, много сопутствующих заболеваний. Честно говоря, я был очень обеспокоен. Не могу поверить, что он с этим справился. Я определенно думал, что ему конец, - сказал источник изданию Daily Mail .
67-летний продюсер Харви Вайнштейн получил 23-летний срок за изнасилование третьей степени и преступные половые акты первой степени.
Ранее сообщалось, что американского рэпера French Montana обвинили в изнасиловании.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил