Харви Вайнштейн вылечился в тюрьме от коронавируса

Продюсер полностью выздоровел через три недели после диагностики болезни.

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили на 23 года заключения в тюрьме, излечился от Covid-19. Три недели назад ему диагностировали коронавирус в первые дни пребывания за решеткой.

После выявления у Харви Вайнштейна коронавирусной инфекции в конце марта его сразу же изолировали его от других заключенных. Сообщается, что продюсера освободили из двухнедельного карантина после исчезновения симптомов болезни - кашля и лихорадки.

У него плохое состояние здоровья, много сопутствующих заболеваний. Честно говоря, я был очень обеспокоен. Не могу поверить, что он с этим справился. Я определенно думал, что ему конец, - сказал источник изданию Daily Mail .

67-летний продюсер Харви Вайнштейн получил 23-летний срок за изнасилование третьей степени и преступные половые акты первой степени.

Ранее сообщалось, что американского рэпера French Montana обвинили в изнасиловании.

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