Американского рэпера French Montana обвинили в изнасиловании

Иск против исполнителя подали анонимно.

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В Верховный суд Лос-Анджелеса подали анонимный иск против американского рэпера French Montana. Его обвиняют в изнасиловании, сообщает Variety.

Согласно судебным документам, женщина под псевдонимом Джейн Доу подала в суд на рэпера, его сотрудника Мансура Беннуну, а также его лейбл Coke Boy Records. Харбуш и Беннуна обвиняются в нападении, избиении и изнасиловании, а также умышленном причинении эмоционального стресса. Утверждается, что они насильно удерживали девушку в доме рэпера.

Якобы она познакомилась с исполнителем в калифорнийской студии звукозаписи 28 марта 2018 года. Харбуш проявил к девушке интерес, после чего пригласил на вечеринку к себе домой. В иске говорится, что выпивать и принимать наркотики рэпер начал еще в студии.

По словам заявительницы, обвиняемые делали так не в первый раз: по ее словам, у Харбуша «была давняя практика выбирать женщин в барах и приглашать их в дом в Хидден-Хиллз», где произошло изнасилование.

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