Экс-возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - СМИ

На обладателя Оскара Тимоти Хаттон могут подать в суд за изнасилование, которое случилось почти 40 лет назад.

Известный американский актер, режиссер, обладатель Оскара и экс-бойфренд голливудской звезды Анджелины Джоли, Тимоти Хаттон попал в скандал. Бывшая канадская модель Сэра Джонстон обвинила Хаттона в изнасиловании. Об этом пишет BuzzFeed News.

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По словам Джонстон, инцидент случился еще в 1983 году, когда ей было 14 лет. Женщина заявила, что что ее знакомство с актером состоялось в Ванкувере, где 21-летний Тимоти работал над фильмом “Ледяной человек“.

Сэра Джонстон instagram.com/seralaurenjohnston

Артист с друзьями позвал Сэру в отель и предложил выпить. Позже он отвел девочку в отдельную комнату, начал целовать и говорить, что все будет недолго. После этого актер и один из его друзей начали насиловать 14-летнюю Джонстон.

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Сам киноактер опроверг обвинения бывшей модели. Кроме того, Хаттон заявил, что никогда не был знаком с Джонстон.

Отметим, что в 1997-1998 годах Тимоти состоял в отношениях с Анджелиной Джоли, с которой познакомился на съемках фильма “Изображая Бога“. Актриса даже посвятила одну из татуировок Хаттону.

Анджелина Джоли и Тимоти Хаттон Getty images

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейна признали виновным по двум делам о сексуальном насилии.

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