Селена Гомес выпустила сразу три новые треки - видео
Всемирно известная американская исполнительница и актриса Селена Гомес порадовала поклонников сразу тремя свежими композициями.
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В четверг, 9 апреля, на официальном ютуб-канале певицы появились лирик-видео на треки “Boyfriend“, “She“ и “Souvenir“. Поклонники Гомес уверены, что песню “Boyfriend“ звезда посвятила бывшему возлюбленному - канадскому исполнителю The Weeknd.
Selena Gomez - Boyfriend: слушать песню онлайн
Selena Gomez - She: слушать песню онлайн
Selena Gomez - Souvenir: слушать песню онлайн
Недавно Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе.
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