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Селена Гомес выпустила сразу три новые треки - видео

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Американская певица презентовала хиты "Boyfriend", "She" и "Souvenir".
Селена Гомес выпустила сразу три новые треки - видео
Селена Гомес выпустила сразу три новые треки - видео
GettyImages

Всемирно известная американская исполнительница и актриса Селена Гомес порадовала поклонников сразу тремя свежими композициями.

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В четверг, 9 апреля, на официальном ютуб-канале певицы появились лирик-видео на треки “Boyfriend“, “She“ и “Souvenir“. Поклонники Гомес уверены, что песню “Boyfriend“ звезда посвятила бывшему возлюбленному - канадскому исполнителю The Weeknd.

Selena Gomez - Boyfriend: слушать песню онлайн

Selena Gomez - She: слушать песню онлайн

Selena Gomez - Souvenir: слушать песню онлайн

Недавно Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе.

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Теги: Селена Гомес
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Источник: Ivona bigmir)net

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