Певица сделала заявление в прямом эфире с Майли Сайрус.

Селена Гомес заявила, что у нее биполярное расстройство Instagram

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Американская певица Селена Гомес призналась поклонникам, что ей поставили диагноз биполярное расстройство. 27-летняя звезда сделала заявление в прямом эфире с Майли Сайрус, который девушки провели недавно в Инстаграм.

Селена рассказала, что ей поставили диагноз после посещения одного из лучших психиатрических учреждений в США.

Своим признанием Гомес решила поддержать тех, кто боится открыто говорить о своем психическом здоровье.

Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это, - сказала в прямом эфире певица.

Недавно Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе.

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