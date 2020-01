Селена Гомес презентовала новый альбом "Rare"

После длительного перерыва Селена Гомес выпустила новую пластинку.

Всемирно известная американская исполнительница Селена Гомес впервые за 5 лет порадовала поклонников новым альбомом. Релиз пластинки, которая получила название “Rare“, состоялся в пятницу, 10 января.

В свежий альбом Селены вошли 13 композиций, среди которых можно увидеть выпущенные в 2019 году синглы “Lose You To Love Me“ и “Look At Her Now“.

Отметим, что последнее 5 лет Гомес боролась с обострениями волчанки. В 2017 году певица перенесла трансплантацию почки. Кроме того, в конце 2018 года Селена попала в психиатрическое учреждение.

