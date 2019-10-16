Селена Гомес показала, как выглядела в детстве - фото

Певица Селена Гомес показала, какой была 20 лет назад.

Популярная американская исполнительница и актриса Селена Гомес очаровала Сеть новой публикацией. Звезда показала фанам, как выглядела 20 лет назад.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свой детский снимок, на котором ей примерно 5-6 лет. В кадре еще совсем маленькая Селена позирует в белой футболке и джинсовом сарафане. Девочка мило улыбается на камеру.

К фотографии из семейного архива 27-летняя певица добавила таинственную подпись. “Мы всегда идем в это вслепую“, - написала Гомес.

Напомним, ранее Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье.

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