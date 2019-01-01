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Селена Гомес показала, как выглядела ее мама в молодости

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Селена Гомес опубликовала архивное фото мамы Аманды Корнетт.
Селена Гомес показала, как выглядела ее мама в молодости
Селена Гомес показала, как выглядела ее мама в молодости
instagram.com/selenagomez

Известная американская исполнительница и актриса Селена Гомес поделилась с поклонниками фотографией из семейного архива. Звезда показала, какой была ее мама Аманда (Мэнди) Корнетт в молодости.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories певица опубликовала кадр, на котором ее светловолосая мама в темном топе с цветочном принте и джинсах. На снимке юная Мэнди обнажила живот. 

Мама Селены Гомес в молодости
Мама Селены Гомес в молодости
скриншот

Известно, что Мэнди Корнетт родила Селену в 16 лет. Отцом артистки является мексиканец Рикардо Джоел Гомес. Родители звезды развелись, когда ей было 5 лет.

Ранее Селена Гомес показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Селена Гомес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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