Селена Гомес впервые пришла на светское мероприятие с 6-летней сестрой - фото
Известная американская певица и актриса Селена Гомес впервые посетила публичное мероприятие в компании своей сводной сестры Грейси Эллиот. Родственницы вместе появились на мировой премьере второй части мцльтфильма “Холодное сердце“.
Читай также: Селена Гомес показала, как выглядела ее мама в молодости
Для презентации анимационной картины сестры выбрали одинаковые наряды. Они появились на публике в белых платьях с цветочным принтом и серых накидках с пайетками и перьями.
Перед камерами Селена держала за руку младшую сестренку. И в какой-то момент даже трогательно поцеловала 6-летнюю Грейси в губы.
Ранее Селена Гомес показала, как выглядела в детстве.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил