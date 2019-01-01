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Селена Гомес впервые пришла на светское мероприятие с 6-летней сестрой - фото

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Певица Селена Гомес вместе с младшей сестрой посетила премьеру мультфильма "Холодное сердце 2".
Селена Гомес впервые пришла на светское мероприятие с 6-летней сестрой - фото
Селена Гомес впервые пришла на светское мероприятие с 6-летней сестрой - фото
GettyImages

Известная американская певица и актриса Селена Гомес впервые посетила публичное мероприятие в компании своей сводной сестры Грейси Эллиот. Родственницы вместе появились на мировой премьере второй части мцльтфильма “Холодное сердце“.

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Для презентации анимационной картины сестры выбрали одинаковые наряды. Они появились на публике в белых платьях с цветочным принтом и серых накидках с пайетками и перьями. 

Перед камерами Селена держала за руку младшую сестренку. И в какой-то момент даже трогательно поцеловала 6-летнюю Грейси в губы.

Ранее Селена Гомес показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Селена Гомес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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