Певица Селена Гомес вместе с младшей сестрой посетила премьеру мультфильма "Холодное сердце 2".

Селена Гомес впервые пришла на светское мероприятие с 6-летней сестрой - фото GettyImages

Известная американская певица и актриса Селена Гомес впервые посетила публичное мероприятие в компании своей сводной сестры Грейси Эллиот. Родственницы вместе появились на мировой премьере второй части мцльтфильма “Холодное сердце“.

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Для презентации анимационной картины сестры выбрали одинаковые наряды. Они появились на публике в белых платьях с цветочным принтом и серых накидках с пайетками и перьями.

Перед камерами Селена держала за руку младшую сестренку. И в какой-то момент даже трогательно поцеловала 6-летнюю Грейси в губы.

Ранее Селена Гомес показала, как выглядела в детстве.

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