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Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе - видео

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Певица выпустила видеоработу на песню Dance Again, за сутки ее посмотрели более 2 млн. раз.

Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе - видео
Селена Гомес в шелковой комбинации соблазнительно станцевала в новом клипе - видео
instagram.com/selenagomez

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Американская певица и актриса 27-летняя Селена Гомес очаровала Сеть новой видеоработой на песню Dance Again. Видео появилось на Youtube вчера, 26 марта, и за сутки его посмотрели более 2 млн. раз.

В кадре Селена соблазнительно танцует на сцене в пикантном наряде: на девушке - шелковое платье-комбинация, а дополняют образ тугие кудри и яркий макияж. 

В комментарии к видео Гомес призналась, что чувствует угрызение совести, поскольку выпускает клип в столь непростое время для всей планеты. Однако девушка отметила, что хочет подчеркнуть своим видео, что очень скоро мы победим вирус и карантин закончится. 

Мне кажется немного странным выпускать что-то настолько беззаботное в столь тяжелый для нашего мира время, но я также думаю, что это хорошее напоминание, что мы справимся с этим вместе, - написала певица.

Также артистка отметила, что часть заработанных средств направит на лечение коронавируса.


В комментариях под видео пользователи Сети отметили, что Селена выглядит невероятно сексуально, также фолловеры подчеркнули, что артистке идут новая прическа и откровенное платье. 

Ранее мы писали, что Селена Гомес призналась, заводила ли романы после Джастина Бибера. 

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Теги: Селена Гомес, премьера клипа, сексапильность
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Источник: IVONА bigmir)net

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