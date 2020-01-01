Холостяк пригласит на свидание двух девушек – Аню и Дашу.

Проверка на хозяйственность и тест на доверие: что мы увидим в 6 выпуске "Холостяк-10" пресс-служба

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Сегодня, 10 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. Главный герой – Макс – пригласит на групповое свидание двух девушек и отправится вместе с ними на рыбалку. Кроме того, еще одна участница получит возможность пообщаться с Холостяком на своем первом индивидуальном свидании. Кто же это будет?

В этот раз Холостяк пригласит на свидание двух девушек – Аню и Дашу. Макс предложит участницам порыбачить, после чего – приготовить обед из улова. Даша пойдет на свидание с неоднозначным настроением. По ее мнению, их отношения с Максом перестали развиваться.

Я не понимаю, нравлюсь я ему или нет, – поделится переживаниями участница.

Проверка на хозяйственность и тест на доверие: что мы увидим в 6 выпуске "Холостяк-10" пресс-служба

А вот Аня, напротив, надеется на легкое и непринужденное общение.

У меня цель – классно и позитивно провести время, – скажет она.

Во время рыбалки у обеих девушек будет время поговорить с Холостяком тет-а-тет. Одна из них раскроется перед Максом в большей мере и соответственно он тоже захочет поделиться с участницей личным, подняв тему прошлых отношений.

Я получаю большое удовольствие от общения с ней, – признается Холостяк.

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Получит ли кто-то из девушек розу? И произойдет ли поцелуй с кем-то из участниц? Не пропустите!

Проверка на хозяйственность и тест на доверие: что мы увидим в 6 выпуске "Холостяк-10" пресс-служба

Кроме того, Макс пригласит на индивидуальное свидание в веревочный парк Олю. Холостяк надеется, что такое времяпровождения поможет ему сблизиться со спутницей.

Это будет немного экстремально, ярко, запоминающееся, – расскажет Макс.

После каждого пройденного задания девушку ждет приятный сюрприз. Кроме того, Холостяк отметит все позитивные черты характера Оли.

Сколько я о себе нового узнала, какой я могу быть! – скажет участница.

Несмотря на экстремальное занятие, свидание пройдет в романтической атмосфере. Но сможет ли сильная и уверенная в себе Оля довериться Максу, открыть для него свою женственность и нежность? И получит ли девушка заветную розу?

Проверка на хозяйственность и тест на доверие: что мы увидим в 6 выпуске "Холостяк-10" пресс-служба

А уже вечером Макс сделает свой выбор на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Кстати, сразу после выпуска в 22:00 включайте онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной странице проекта в Instagram – holostyakstb. На вопросы ведущего и телезрителей ответит участница реалити – Даша. Кроме того, гостьей эфира станет победительница «Холостяк-9» Даша Квиткова.

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