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"МастерШеф. Профессионалы-2": Шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивит седьмой выпуск кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы-2".
"МастерШеф. Профессионалы-2": Шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло
"МастерШеф. Профессионалы-2": Шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло
прес-служба

В шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ повара с опытом работы разгадывают кулинарные загадки, повторяют блюда лучших мировых ресторанов и используют новейшие технологии кулинарного мира.

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В седьмом выпуске “МастерШеф. Профессионалы“ судьи пойдут еще дальше и заставят поваров повторить те блюда, которые знакомы едва ли не каждому человеку на этой планете.

“Нас невероятно радует то, какими темпами развиваются наши шефы. Поэтому решили бросить вызов не только мишленовским ресторанам, но и огромным международным корпорациям. Под коробками участники найдут легендарные сладости. Эти конфеты завоевали весь мир и принесли своим владельцам миллиарды долларов. Наши участниками станут первыми в истории “МастерШеф“, кто будет готовить эти знаменитые десерты на кухне проекта“, - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Участники разделятся на семь команд, каждой из которых нужно приготовить что-то одно: сникерс, баунти, твикс, киндер милк-слайс, птичье молоко, ферреро роше и рафаэлло.

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На готовку судьи выделят два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Поэтому участникам стоит полагаться только на собственные вкусовые рецепторы, чтобы разгадать ингредиенты.

Кому окажутся под силу десерты из супермаркета, увидим в субботу 11 апреля в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

 

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: Ivona bigmir)net

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