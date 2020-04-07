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Ушла из жизни "Девушка Бонда" Хонор Блэкман

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Британская актриса умерла на 95-м году жизни.
Ушла из жизни "Девушка Бонда" Хонор Блэкман
Ушла из жизни "Девушка Бонда" Хонор Блэкман
Getty Images

В понедельник, 6 апреля, ушла из жизни известная британская актриса, исполнительница роли Пусси Галор в третьем фильме о Джеймсе Бонде “Голдфингер“, Хонор Блэкман. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников артистки.

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В издании отмечается, что 94-летняя Блэкман умерла от естественных причин в окружении семьи в своем доме в городе Льюис, что находится в графстве Восточный Сассекс.

“С большой грустью мы должны объявить о смерти Хонор Блэкман. Она мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи. Ее очень любили, и по ней будут скучать двое ее детей Барнаби и Лотти, а также внуки Дейзи, Оскар, Олив и Тоби“, - говорится в публикации.

"Девушка Бонда" Хонор Блэкман в 2008 году
Getty Images

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Отметим, что актриса Хонор Блэкман прославилась не только благодаря роли девушки Бонда. Она также была известна по сериалу “Мстители“ и фильмах “Ясон и аргонавты“, “Шалако“, “Битва за Рим“ и “Дневник Бриджет Джонс“. 

Хонор Блэкман и Шон Коннери
Хонор Блэкман и Шон Коннери
Getty Images

Ранее сообщалось, что умерла “Девушка Бонда“ Клодин Оже.

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Теги: девушка Бонда, Хонор Блэкман
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Источник: Ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  07.04.2020, 17:11
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