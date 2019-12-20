Умерла "Девушка Бонда" Клодин Оже

Актриса Клодин Оже умерла на 79 году жизни.

Умерла французская актриса и модель Клодин Оже, которая стала известна благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме “Шаровая молния“. Об этом пишет Le Monde.

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Как сообщает издание, артистка ушла из жизни в среду, 18 декабря, в Париже после продолжительной болезни. На момент смерти Клодин было 78 лет.

Клодин Оже в 2009 году Getty Images

Клодин Оже родилась 26 апреля 1941 года в Париже. В 17 лет она начала модельную карьеру. В 1958 году Оже получила титул “Мисс Франция“. А на конкурсе “Мисс мира“ она заняла второе место. В этом же году знаменитость впервые появилась в кино. Она снималась в таких фильмах, как “Полицейская история“, Красное и черное, “Кристина“, “Соль на нашей коже“.

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Всемирно известной Оже стала в 1965 году после роли Доминик Дерваль в четвертом фильме суперагенте 007 Джеймсе Бонде “Шаровая молния“.

Кадр с фильма "Шаровая молния" Getty Images

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